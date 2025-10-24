Durante toda la semana, los participantes de La Gran Batalla brillaron en el escenario con coreografías llenas de energía, color y ritmo, inspiradas en grandes éxitos musicales. Tras cada presentación, los equipos votaron entre sí, y los que obtuvieron mayor apoyo aseguraron su pase directo a la gala especial del domingo.

Los equipos más destacados de la semana fueron:

Cisco Moreno y la academia ‘Urban Vibes’ , quienes llenaron de alegría el escenario con el contagioso tema “1, 2, 3” del grupo El Símbolo .

Ezequiel Serres y la academia ‘Bamboleo’ , que hicieron vibrar al público con el clásico tropical “Sopa de Caracol” de Banda Blanca .

Rodrigo Giménez y la academia ‘Fire Steps’ , que pusieron a todos a bailar con una enérgica y colorida versión de “La Macarena” de Los del Río .

Iribel Méndez y la academia ‘Fusión Dance’, quienes despertaron la nostalgia con su interpretación de “El baile del gorila”, de la cantante española Melody.

Estos cuatro equipos volverán a presentarse este domingo en una gala especial, donde deberán superar sus propias marcas para llevarse el beneficio semanal.

