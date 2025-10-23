¡Evite sanciones! ¿Hasta cuándo es el plazo para refaccionar nichos y mausoleos en cementerios?

El municipio puso en marcha el Plan Todos Santos, que se extenderá hasta el 30 de octubre, con el objetivo de limpiar, fumigar y refaccionar los 23 cementerios municipales administrados por la Dirección de Cementerios.

Desde el cementerio El Pajonal, Gabriela Cuéllar, encargada del plan, informó que los equipos municipales ya iniciaron los trabajos de destrucción de criaderos de mosquitos, fumigación y poda de áreas verdes, en coordinación con Emacruz.

“Hoy día estamos con el equipo de fumigación. Están realizando la destrucción de todos los criaderos de mosquitos y por ende también ahora les toca hacer la fumigación en este cementerio”, explicó Cuéllar.

La funcionaria precisó que las familias podrán realizar la refacción, pintura y mantenimiento de los nichos y mausoleos hasta el jueves 30 de octubre, y recordó que para ello deben tramitar el permiso correspondiente en la Dirección de Cementerios.

“Recomendamos a la población que puedan apersonarse hasta el día 30 de octubre para realizar su permiso de pintado y refacción”, señaló.

Asimismo, Cuéllar advirtió que existen sanciones establecidas en los contratos de concesión para quienes no cumplan con el mantenimiento o el pago de las tasas anuales.

“Las sanciones están establecidas en los contratos que el ciudadano firma con nosotros como adjudicatario. Allí se especifican las sanciones que corresponden por no realizar el mantenimiento respectivo o por incumplir con el pago de las tasas anuales”, explicó.

De cara a la festividad de Todos Santos, que se celebra el 1 y 2 de noviembre, el municipio anunció que se mantendrá la prohibición del ingreso y consumo de bebidas alcohólicas, así como de música o grupos musicales dentro de los cementerios.

“Se prohíbe el ingreso y consumo de bebidas alcohólicas tanto dentro como fuera de los cementerios y no se puede ingresar con música o musicones”, remarcó la encargada.

Para la ejecución del plan, la Dirección de Cementerios dispone de 120 funcionarios municipales, además de 700 trabajadores adicionales desplegados en los distintos camposantos, con el fin de garantizar que los espacios estén listos para recibir a las familias y a las almas que, según la tradición, regresan para compartir con sus seres queridos.

