La competencia de La Gran Batalla continuó llena de ritmo y sabor con la participación de Ezequiel Serres y la academia Bamboleo, quienes hicieron vibrar al público al interpretar el clásico tropical “Sopa de Caracol” del grupo hondureño Banda Blanca.

Desde su ingreso al escenario, el equipo transmitió energía y alegría, logrando que tanto el público como los jueces se levantaran a bailar. La puesta en escena fue una verdadera fiesta, repleta de color, movimiento y una imitación muy acertada del personaje principal.

El primero en pronunciarse fue Rodrigo Massa, quien destacó la actitud del equipo y la sincronización en la interpretación.

“Bamboleo, muy bien. Esa fue la actitud. Ezequiel, hiciste un gran personaje, el lip sync estuvo excelente, entendiste la tarea. A mí me encantó”, expresó el juez.

Por su parte, Gabriela Zegarra se mostró sorprendida por el nivel del equipo y aseguró que la presentación fue una de las más divertidas de la noche.

“¡Estuvo espectacular! Yo dije: ¿son los mismos o los cambiaron? Se vivió una fiesta. Ezequiel, estuviste muy bien, te aprendiste la letra, solo faltó soltar un poco más las caderas”, comentó entre risas.

El juez Tito Larenti fue breve, pero contundente en su devolución.

“Me encantó. Hubo mucho color, mucha alegría, todo bien chicos”, señaló.

Finalmente, Elka Meyer resaltó la energía del grupo y el uso de pasos característicos que reflejaron el espíritu caribeño del tema.

“Excelente presentación, chicos. Se sintieron los pasos, se valoró mucho porque la letra no estaba en español. Me encanta la evolución del equipo”, afirmó.

Convencido del buen trabajo realizado, Ezequiel Serres agradeció al público y a sus compañeros, destacando con orgullo:

“Fuimos los mejores de la noche”.

