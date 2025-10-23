Concluye el cómputo final: Rodrigo Paz gana con 54,96% frente a 45,04% de Tuto Quiroga

El cómputo oficial de votos para la segunda vuelta electoral en Bolivia ha finalizado, confirmando la victoria del Partido Demócrata Cristiano (PDC), con sus candidatos Rodrigo Paz y Edmand Lara, sobre su contendor, Alianza Libre, que postulaba a Jorge Tuto Quiroga y Juan Pablo Velasco, confirmando los resultados preliminares del Sirepre.

Los resultados, que se encuentran al 100.00% de actas computadas, muestran que el PDC logró obtener 3.519.534 votos, lo que representa un 54.96% del total de votos válidos. Por su parte, Alianza Libre alcanzó 2.864.661 votos, un 45.04% del total.

El reporte electoral, publicado en la página computo.oep.org.bo , detalla las siguientes cifras clave tras el cierre del conteo:

Detalle Total Porcentaje Votos Válidos 6.404.195 94.57% Votos Blancos 49.769 0.73% Total Votos Nulos 317.847 4.69% Votos Emitidos 6.771.811 Total Actas Computadas 35.253 100.00% Total Actas Habilitadas 35.253 100.00%

El total de votos emitidos fue de 6.771.811, provenientes de 35.253 actas computadas, lo que representa la totalidad de las actas habilitadas. Es notable que no se reportó ninguna acta anulada (0.00%).

Con la culminación de este proceso, se espera que las autoridades electorales realicen la proclamación oficial de los resultados en las próximas horas.

