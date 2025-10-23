TEMAS DE HOY:
Concluye el cómputo final: Rodrigo Paz gana con 54,96% frente a 45,04% de Tuto Quiroga

Con el total de actas computadas, el Órgano Electoral emitió los resultados finales de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en su portal web.

Milen Saavedra

22/10/2025 22:23

Concluye el cómputo final: PDC vence en segunda vuelta con 54,96% .
Bolivia

Escuchar esta nota

El cómputo oficial de votos para la segunda vuelta electoral en Bolivia ha finalizado, confirmando la victoria del Partido Demócrata Cristiano (PDC), con sus candidatos Rodrigo Paz y Edmand Lara, sobre su contendor, Alianza Libre, que postulaba a Jorge Tuto Quiroga y Juan Pablo Velasco, confirmando los resultados preliminares del Sirepre.

Los resultados, que se encuentran al 100.00% de actas computadas, muestran que el PDC logró obtener 3.519.534 votos, lo que representa un 54.96% del total de votos válidos. Por su parte, Alianza Libre alcanzó 2.864.661 votos, un 45.04% del total.

El reporte electoral, publicado en la página computo.oep.org.bo, detalla las siguientes cifras clave tras el cierre del conteo:

Detalle                                               

Total                   

Porcentaje           

Votos Válidos

6.404.195

94.57%

Votos Blancos

49.769

0.73%

Total Votos Nulos

317.847

4.69%

Votos Emitidos

6.771.811

 

Total Actas Computadas

35.253

100.00%

Total Actas Habilitadas

35.253

100.00%

El total de votos emitidos fue de 6.771.811, provenientes de 35.253 actas computadas, lo que representa la totalidad de las actas habilitadas. Es notable que no se reportó ninguna acta anulada (0.00%).

Con la culminación de este proceso, se espera que las autoridades electorales realicen la proclamación oficial de los resultados en las próximas horas.

 

 

