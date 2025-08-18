A mediodía de este lunes, concluyó el cómputo oficial en el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Oruro.

Delegados de partidos políticos y representantes de organismos tanto nacionales como internacionales asistieron al conteo que se inició al concluir la jornada de sufragio, este domingo 17 de agosto. La Sala Plena preparó el acta oficial con los resultados finales, tras confirmar la contabilización del 100% de las actas electorales.

El Partido Demócrata Cristiano (PDC), con Rodrigo Paz Pereira y Edman Lara, confirmó su liderazgo con el 48.39%. En segundo lugar quedó Jorge Tuto Quiroga, de Alianza Libre, con 23.88% y el tercer lugar lo ocupa Samuel Doria Medina, de Alianza Unidad, con 7.25%. Además, los votos nulos tuvieron un 18.40%.

