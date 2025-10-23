Génesis desbordó sensualidad y ritmo con “Mambo Number Five”

Para cerrar la tercera noche de competencia de La Gran Batalla, el escenario más grande de la televisión boliviana recibió a Génesis y la academia de baile Factory, quienes presentaron una vibrante versión de “Mambo Number Five”, el clásico éxito de Lou Bega.

Desde el inicio, el equipo mostró seguridad, sincronía y una notable conexión escénica. Los jueces destacaron la energía de la presentación, la coordinación del grupo y, sobre todo, la interpretación del personaje por parte de Génesis, quien sorprendió por su trabajo de estudio y su carisma.

La primera en brindar su devolución fue Gabriela Zegarra, quien elogió la sensualidad y la precisión de la presentación.

“Buena coordinación en el equipo. Génesis, averiguaste más de lo que esperaba, te aprendiste cada detalle del personaje y se nota lo seguro que estás. Mucha sensualidad esta noche, a mí me encantó”, afirmó la juez.

Por su parte, Tito Larenti destacó la entrega y el espíritu del grupo, señalando apenas un pequeño inconveniente técnico.

“Me encanta lo que están haciendo, tienen espíritu de campeones. Si bien hubo algunos problemas con el micrófono, con el grado de dificultad que tenían lo resolvieron con carisma y actitud. Mis aplausos, chicos”, expresó.

El juez Rodrigo Massa también valoró el desempeño del equipo y la química entre los bailarines.

“Se nota que se acoplaron muy bien. Solo hay pequeñas cosas que mejorar en Génesis, pero fue un gran trabajo”, comentó.

Finalmente, Elka Meyer resaltó los pasos utilizados y la esencia del mambo que lograron transmitir.

“Se valora muchísimo el paso de mambo que ejecutaron. Se sentía la esencia del personaje. En la primera parte falló un poco el lip sync, pero luego lo retomó. En general, muy buen trabajo”, señaló.

Al finalizar, Génesis agradeció al jurado y aprovechó para reconocer el esfuerzo de sus compañeros.

“Quiero que valoremos todo el trabajo de los bailarines. Dimos lo mejor”, expresó con emoción

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

