VIDEO: Mujer apuñaló a su esposo y atacó a policías armados

Una mujer intentó atacar a su esposo y amenazó a los policías que llegaron al lugar; los uniformados tuvieron que usar taser para evitar una tragedia.
22/10/2025 12:00
Una discusión por celos casi terminó en tragedia cuando una mujer, visiblemente alterada, apuñaló a su esposo y luego se enfrentó a los policías que acudieron a la emergencia, en Tucurinca, Colombia.
Según testigos, tras una fuerte pelea, la mujer gritó amenazante: “¡El primero que me toque le sampo el cuchillo, yo enojada me vuelvo loca!”
La rápida intervención del cuadrante policial evitó un desenlace fatal, utilizando un táser para reducirla y controlar la situación. Gracias a esta acción, el incidente no pasó a mayores.
Las autoridades locales continúan investigando los motivos del altercado y la mujer fue trasladada para su valoración legal y médica.
Imágenes sensibles:
