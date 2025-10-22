VIDEO: Mujer apuñaló a su esposo y atacó a policías armados

Una discusión por celos casi terminó en tragedia cuando una mujer, visiblemente alterada, apuñaló a su esposo y luego se enfrentó a los policías que acudieron a la emergencia, en Tucurinca, Colombia.

Según testigos, tras una fuerte pelea, la mujer gritó amenazante: “¡El primero que me toque le sampo el cuchillo, yo enojada me vuelvo loca!”

La rápida intervención del cuadrante policial evitó un desenlace fatal, utilizando un táser para reducirla y controlar la situación. Gracias a esta acción, el incidente no pasó a mayores.

Las autoridades locales continúan investigando los motivos del altercado y la mujer fue trasladada para su valoración legal y médica.

Imágenes sensibles:

