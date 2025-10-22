Detienen a un hombre acusado de robar muñecos Labubu valuados en casi 6.000 dólares

Un hombre fue detenido en Australia acusado de robar 43 muñecos Labubu, figuras coleccionables de la marca china Pop Mart, valuadas en unos 6.000 dólares estadounidenses (aproximadamente 9.000 dólares australianos).

El operativo se llevó a cabo este martes en la ciudad de Melbourne, donde agentes policiales realizaron un allanamiento domiciliario que culminó con el arresto del sospechoso y el hallazgo de los artículos sustraídos.

Según informaron medios locales, los muñecos habían sido robados en cuatro hechos delictivos distintos, registrados desde julio en un centro comercial del centro de Melbourne.

De acuerdo con el portal SWI, el detenido, de 40 años, enfrenta cargos por robo con allanamiento y hurto. Durante la requisa, la Policía recuperó las figuras y procedió al secuestro de la mercadería como evidencia.

El hombre fue detenido durante el operativo, pero recuperó su libertad horas más tarde tras pagar la fianza impuesta por la Justicia. Deberá presentarse ante el Tribunal de Magistrados de Melbourne el 5 de mayo de 2026, cuando continuará el proceso judicial en su contra.

