Cometa Lemmon: ¿Cómo y cuándo ver este fenómeno que se repite cada 1000 años?

El cielo nocturno de Sudamérica se prepara para un evento astronómico excepcional. El cometa Lemmon (C/2025 A6), apodado el "Cometa de Halloween", está a punto de ofrecer su mejor espectáculo para los observadores australes. Este fenómeno es una cita única en la vida, pues el cometa solo completa una órbita alrededor del Sol cada 1.150 años, lo que significa que no volverá hasta el año 3175.

La mejor fecha para observarlo

Mientras que en el hemisferio Norte ya se ha podido apreciar, para los países de Sudamérica el momento ideal de observación será:

Fecha clave: Entre el 25 y el 31 de octubre , cuando el cometa alcanzará su brillo máximo.

Dirección y hora: Debe buscarlo en la dirección noroeste apenas el sol comience a ocultarse, idealmente a partir de las 18:00 horas (hora local, varía según el país).

Recomendación: Para disfrutar plenamente, se aconseja buscar un lugar con cielos despejados y la menor contaminación lumínica posible.

¿Cómo ver el cometa?

El cometa Lemmon, que mide entre 10 y 20 kilómetros de diámetro, no será un objeto fácil de distinguir a simple vista

A simple vista: Se verá como una mancha difusa o una pequeña nubosidad en el cielo.

Con ayuda: Para distinguir el núcleo brillante y su característica cola luminosa (formada por gases y polvo), será fundamental usar binoculares o un telescopio pequeño.

El cometa, compuesto de hielo, polvo y roca, presentará un fascinante color verde azulado debido a la emisión de carbono diatómico al ser calentado por la radiación solar.

El Lemmon fue descubierto en enero de 2025 por el astrónomo Carson Fuls desde el Observatorio Mount Lemmon en Estados Unidos, y ahora se convierte en la estrella de un espectáculo que no se repetirá en un milenio, según informa el portal TN.

Mira la programación en Red Uno Play