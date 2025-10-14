Presentan avión eléctrico de despegue vertical en evento tecnológico internacional

La innovación en el transporte aéreo urbano tomó el centro del escenario en Gitex Global 2025, el evento tecnológico más importante de Medio Oriente. La compañía estadounidense Archer Aviation presentó su revolucionario avión eléctrico de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL), denominado Midnight Aircraft, consolidándose como una de las estrellas de la feria que se desarrolla en octubre.

El Midnight Aircraft está diseñado específicamente para vuelos urbanos de corta distancia, prometiendo transformar la movilidad en las ciudades. Con capacidad para un piloto y cuatro pasajeros, el vehículo futurista combina alta eficiencia, bajo nivel de ruido y un diseño interior enfocado en la comodidad y seguridad de los usuarios.

Este innovador vehículo puede alcanzar velocidades de hasta 200 kilómetros por hora y completar trayectos de hasta 88 kilómetros con una sola carga. Estas características lo posicionan como una solución clave para descongestionar el tráfico terrestre en metrópolis saturadas.

Durante su presentación en Gitex 2025, los asistentes pudieron observar de cerca el modelo y su diseño vanguardista, que Archer Aviation ya está llevando a la realidad. La compañía ha iniciado la producción de seis unidades del Midnight y ya ha logrado realizar exitosas pruebas de vuelos tripulados.

Gitex Global 2025, que se reafirma como una vitrina esencial para las tecnologías del futuro, destacó con la presentación de este eVTOL, que subraya la tendencia hacia la electrificación y la descarbonización en el sector de la aviación.

