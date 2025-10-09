Hallan en la Patagonia un huevo de dinosaurio en excelente estado

Un grupo de paleontólogos del CONICET descubrió un huevo fósil de dinosaurio carnívoro excepcionalmente conservado durante la Expedición Cretácica I, realizada en un yacimiento cercano a General Roca, Río Negro, Argentina.

El hallazgo sorprendió tanto al equipo como a la audiencia que seguía la campaña científica en tiempo real.

El huevo, atribuido a un dinosaurio similar al Bonapartenykus, destaca por su integridad y textura, con una ornamentación que lo vincula a especies prehistóricas, aunque recuerda a los huevos de aves actuales. “Nunca vimos algo así”, expresó uno de los paleontólogos, según informan medios internacionales.

La Expedición Cretácica I, encabezada por el CONICET en colaboración con la Fundación Azara y la National Geographic Society, apunta a recuperar restos fósiles de dinosaurios carnívoros inéditos para la ciencia

Inicialmente, se pensó que se trataba de un huevo de ñandú, pero la revisión detallada y la composición rocosa confirmaron su origen. El momento fue transmitido por redes sociales y el canal de YouTube del Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados (LACEV), generando miles de reacciones y visualizaciones.

