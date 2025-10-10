Peligroso virus en WhatsApp pone en alerta a Latinoamérica

Un programa maligno, identificado como SORVEPOTEL, se está transmitiendo rápidamente en WhatsApp a través de la aplicación web, según informó Trend Micro, una compañía que está especializada en ciberseguridad.

Según su reporte, publicado el pasado 3 de octubre, el virus está afectando principalmente a usuarios y organizaciones en Brasil. De hecho, han registrado 477 infecciones, de las cuales 457 se han producido en territorio brasileño.

Se trata de un mensaje engañoso con archivo ZIP incluido, que al ser extraído, contagia el dispositivo. Y si WhatsApp Web está activo toma el control de la cuenta, según informa el portal RT.

"Al ejecutarse, el 'malware' se establece en la cuenta de WhatsApp comprometida y secuestra la cuenta para enviar copias de sí mismo a los contactos de la víctima", señaló la empresa, que recomendó desactivar las descargas automáticas en la aplicación.

Aunque concentra su mayor actividad en Brasil, expertos en ciberseguridad advirtieron que su objetivo sería toda América Latina a través de una distribución automática inédita.

Estafa extendida por Europa

Mientras países de América Latina llaman la atención por SORVEPOTEL, en Europa se propaga rápidamente una estafa conocida como 'Vota por mi hijo', reseñó el 8 de octubre la compañía de ciberseguridad Bitdefender.

Se trata de un concurso falso que utilizan como señuelo para engañar a los usuarios, secuestrar su cuenta y luego también enviar mensajes fraudulentos con solicitudes de dinero a sus contactos.

En este caso, no es un 'malware' y tampoco un mecanismo de hackeo sofisticado, sino una campaña que se aprovecha de la empatía y la confianza de las posibles víctimas de WhatsApp, que pertenece a Meta. Solo en los últimos dos meses, han atacado a miles de usuarios europeos, la mayoría situados en Polonia (41 %), Rumania (29 %) y Alemania (20 %), entre otros.

