¡El reencuentro esperado! La historia del músico colombiano hallado gracias a un TikTok (Video)

La historia de Diego Londoño, el músico y filósofo colombiano desaparecido por más de dos años, dio un giro tan inesperado como esperanzador. Todo comenzó con un video grabado por la influencer ecuatoriana Amy Solano en su tienda de Machala, sin imaginar que aquel breve momento frente a un espejo cambiaría dos vidas.

“Llegó el día de suerte”, escribió Amy en TikTok, celebrando el reencuentro con el hombre al que ayudó, sin saberlo, a reencontrarse con el mundo. “Diego está muy bien y listo para seguir caminando por el mundo”, añadió la joven en su publicación, que rápidamente se volvió viral.

El video mostraba a un hombre saludando desde una ventana. Lo que parecía una simple toma casual alcanzó más de 32 millones de reproducciones, 2,6 millones de ‘me gusta’ y 28 millones de comentarios, convirtiéndose en una de las historias más comentadas en redes sociales.

Gracias a la viralización del clip, conocidos de Londoño pudieron reconocerlo y confirmar que estaba vivo. Días después, la Policía Nacional del Perú (PNP) logró ubicarlo el 25 de septiembre en una zona rural cercana a Chiclayo, desde donde notificaron a su familia en Colombia.

“No existe ningún tipo de detención que pueda privarlo de su libertad. Estamos haciendo todo lo posible para que cruce la frontera, donde lo puedo esperar y ayudar cuando llegue al país”, declaró Amy Solano a Noticias Caracol, reflejando su compromiso con el bienestar del artista.

Por su parte, Londoño conversó con medios peruanos y adelantó que planea viajar a Lima antes de decidir si volverá a Colombia. “Es difícil explicar para mí que no estoy como otras personas, pero mi familia está allá. De aquí hasta Lima y de ahí regreso a Colombia. Necesito trabajar un poco, casi nunca tengo planes”, confesó.

Aunque aseguró que se encuentra bien de salud, también dejó entrever su deseo de quedarse en Perú: “No tendría por qué volver a Colombia”, afirmó, dejando abierta una historia que comenzó con una desaparición y terminó en un reencuentro que conmovió a miles.

Mira el video:

Mira la programación en Red Uno Play