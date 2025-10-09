Gualberto D. V., de 47 años, fue enviado con detención preventiva al penal de El Abra por un periodo de seis meses, acusado del feminicidio de su pareja, Sonia R., una mujer no vidente de 52 años, en el municipio de Punata, ubicado en el valle alto de Cochabamba.

De acuerdo con las investigaciones policiales, Sonia fue asfixiada dentro de una habitación y abandonada en el lugar. El autor, su concubino, presuntamente la habría encerrado con candado antes de cometer el crimen y huir.

El hecho ocurrió el pasado martes, aunque el cuerpo fue hallado 14 días después, en avanzado estado de descomposición, luego de que vecinos alertaran a las autoridades por los fuertes olores que emanaban del inmueble.

“El examen médico forense determinó que la causa de la muerte fue asfixia mecánica por estrangulamiento. El Ministerio Público modificó el tipo penal a feminicidio”, informó el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), coronel Johnny Coca.

La víctima, que dependía de su pareja para alimentarse y movilizarse, encontró un final trágico a manos del hombre en quien más confiaba.

