Internacional

Pagó la gasolina y la asaltó: insólito robo en un surtidor (Video)

El delincuente fingió ser un cliente común, cargó combustible, pagó el servicio y segundos después sacó un arma para robar a la trabajadora. Todo quedó registrado en cámaras de seguridad.

Ligia Portillo

09/10/2025 12:20

Pagó la gasolina y la asaltó: insólito robo en un surtidor de Colombia (Video). Foto: Captura de pantalla
Colombia

Un insólito hecho delictivo ocurrió en una estación de servicio en Colombia, donde un hombre protagonizó un robo tan rápido como absurdo. El sujeto llegó al surtidor a bordo de una motocicleta, pidió llenar el tanque y pagó el servicio con total normalidad.

Sin embargo, en cuestión de segundos, la situación dio un giro inesperado, el mismo hombre sacó un arma de fuego y apuntó a la trabajadora que lo había atendido, exigiéndole todo el dinero de la caja, incluido el que él mismo acababa de entregar.

Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto del asalto. En las imágenes se observa cómo la mujer, visiblemente aterrada, entrega el dinero mientras el delincuente la amenaza antes de huir a toda velocidad.

Las autoridades locales investigan el caso y analizan las grabaciones para identificar al responsable, que hasta el momento no ha sido detenido. El hecho ha causado indignación en redes sociales, donde usuarios calificaron el acto como “el colmo del descaro”.

Mira el video:

 

 

