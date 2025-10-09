VIDEO: “¿Qué pasa?” dice el vocalista de ‘Agua Marina’ en medio de la balacera

Durante la presentación de la popular agrupación Agua Marina en el Círculo Militar de Chorrillos, el concierto se tornó en terror cuando una ráfaga de disparos irrumpió la noche y obligó a suspender la música. La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que cuatro personas resultaron heridas, entre ellas tres integrantes del grupo y un técnico de sonido.

El ataque ocurrió aproximadamente a las 10:30 p.m., cuando dos sujetos a bordo de una moto lineal se acercaron a la parte trasera del escenario y dispararon con lo que sería una mini Uzi, un arma de alto poder de fuego.

El momento más impactante ocurrió cuando el vocalista de la orquesta, José Quiroga, estaba interpretando una canción, y los disparos hicieron que la música se detuviera de inmediato. Según testigos, el cantante se quedó congelado y en el tono de la canción dijo: “¿Qué pasó?”, mientras el público entraba en pánico.

Entre los heridos se encuentra Luis Quiroga, quien recibió tres impactos de bala, uno de ellos en el tórax. Fue evacuado de urgencia por el staff del escenario hacia una clínica local, donde permanece en estado delicado pero estable. Su hermano, Manuel Quiroga, sufrió una herida superficial. Los otros afectados son el baterista César Moré y un técnico de sonido, ambos fuera de peligro.

Las primeras imágenes muestran cómo los músicos detienen su interpretación, mientras los asistentes corren y buscan desesperadamente una salida. Algunos pensaron que se trataba de fuegos artificiales hasta que vieron a los integrantes heridos caer.

