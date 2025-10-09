VIDEO: Así un integrante de ‘Agua Marina’ herido es evacuado tras balacera

Durante la presentación de la popular agrupación Agua Marina en el Círculo Militar de Chorrillos, una ráfaga de disparos interrumpió el espectáculo y sembró el pánico entre los asistentes. Según la Policía Nacional del Perú (PNP), el ataque dejó cuatro personas heridas, entre ellos tres integrantes de la orquesta y un técnico de sonido.

El general Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima, informó que el hecho ocurrió aproximadamente a las 10:30 p.m., cuando dos sujetos a bordo de una moto lineal se acercaron a la parte trasera del escenario y abrieron fuego con lo que sería una mini Uzi, un arma de alto poder. “Estamos ante un hecho grave que evidencia la vulnerabilidad de los artistas frente a la criminalidad organizada”, declaró el oficial.

Entre los heridos, Luis Quiroga, integrante de la agrupación, recibió tres impactos de bala, uno de ellos en el tórax. Tras el ataque, personal de seguridad y miembros del staff corrieron para sacarlo del escenario, trasladándolo con urgencia a una clínica local, donde permanece en estado delicado, pero estable, según fuentes médicas. Su hermano, Manuel Quiroga, sufrió una herida superficial. Los otros afectados son el baterista César Moré y un técnico de sonido, ambos fuera de peligro, según medios internacionales.

Las primeras imágenes del hecho muestran cómo los músicos detienen su interpretación al escuchar la ráfaga, mientras el público comienza a gritar y a buscar desesperadamente una salida. Algunos asistentes relataron que los disparos provenían claramente de detrás del escenario, sugiriendo que los agresores apuntaron directamente a los integrantes de la orquesta.

“Fue horrible, todos corrían, algunos se tiraron al piso. Los músicos dejaron de tocar y se escuchaban gritos. Nadie entendía qué pasaba”, contó una testigo que grabó parte del incidente con su celular. El general Monroy detalló que la PNP activó el Plan Cerco para capturar a los responsables, desplegando efectivos en las principales vías de salida del distrito. “Estamos recopilando videos de seguridad y testimonios. Todo apunta a un ataque dirigido, no a un hecho fortuito”, precisó.

El ataque dejó una escena de caos y terror: el público corriendo, los músicos auxiliados por el staff y la evacuación de Luis Quiroga sobre el escenario, mientras los disparos seguían resonando. La Policía halló 23 casquillos de bala, lo que confirma el uso de un arma de ráfaga automática, aunque la información será verificada por Criminalística.

La investigación fue derivada a la División de Homicidios de la DININCRI, especializada en sicariato y crimen organizado. La Policía también solicitará formalmente imágenes de cámaras de seguridad públicas y privadas para identificar la ruta de fuga de los agresores.

