Cuatro cóndores mueren tras ingerir restos de un perro envenenado en Cochabamba

En la comunidad de Tuini Chico, municipio de Morochata, en Cochabamba, cuatro cóndores fueron encontrados muertos en circunstancias que han generado profunda tristeza entre los comunarios. Según los primeros indicios, las aves habrían fallecido tras consumir los restos de un perro que fue envenenado accidentalmente.

Los vecinos relataron que el animal pertenecía a un comunario que, al intentar proteger sus gallinas de un zorro, colocó veneno para eliminarlo. Sin embargo, el can ingirió la sustancia, desapareció por varias semanas y finalmente murió. Posteriormente, los cóndores devoraron los restos del perro, lo que habría provocado la muerte de las cuatro aves.

Cuatro cóndores mueren tras ingerir un perro que murió envenenado en Morochata. Foto: Red Uno

Personal de Zoonosis recibió los cadáveres de los cóndores durante la noche y los trasladó a la ciudad para la realización de autopsias que determinen con precisión la causa de muerte. La unidad de Policía Forestal y Preservación del Medio Ambiente (Pofoma) también investiga el caso, que ha sido tipificado como biocidio, dada la protección legal que tienen los cóndores en Bolivia según la Ley 1525.

Los comunarios expresaron su pesar y destacaron el respeto que sienten por estas aves, símbolo de la región. “Nos sentimos tristes y sorprendidos, cuidamos a los cóndores como parte de nuestras costumbres”, indicaron.

De acuerdo con el informe preliminar de los veterinarios, la data de muerte de los cóndores varía, lo que coincide con el periodo en que el perro estuvo desaparecido tras ingerir el veneno.

Zoonosis y Pofoma continuarán con las investigaciones para esclarecer los hechos.

