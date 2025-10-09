VIDEO: ¡Grito desgarrador! Un bebé de siete meses murió tras caer de un segundo piso

Una profunda conmoción sacude al Centro Comercial Real Plaza Centro Cívico, en Lima, luego de que un bebé de apenas siete meses falleció tras caer desde el segundo piso del lugar, según informó Gaceta Perú TV.

El accidente ocurrió alrededor de las 16:30 horas, en medio de la alta afluencia de visitantes. Testigos relataron que un fuerte grito alertó a los presentes, y minutos después se presenció cómo el menor impactó violentamente contra el piso.

El personal de primeros auxilios del centro comercial reaccionó de inmediato, aplicando maniobras de RCP mientras solicitaban apoyo médico urgente. El bebé fue trasladado a una clínica cercana; sin embargo, los médicos confirmaron su fallecimiento debido a múltiples fracturas y un trauma craneoencefálico.

Hasta el momento, no se ha responsabilizado a ninguna persona, y las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias del trágico suceso.

La tragedia también provocó la protesta de algunos ciudadanos frente al centro comercial, quienes denunciaron la falta de medidas de seguridad para los niños en lugares concurridos. “No se puede permitir que un centro tan visitado no tenga protección adecuada para los niños. Esto le puede pasar a cualquiera”, expresó una de las personas presentes.

La Fiscalía de Lima continúa con las indagaciones, mientras la comunidad sigue consternada por este lamentable hecho que ha generado profunda tristeza e indignación.

Imágenes sensibles:

