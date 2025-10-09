VIDEO: Ataque en concierto de ‘Agua Marina’ deja cinco heridos, entre ellos un vendedor

El Ministerio Público confirmó la presencia de un quinto herido durante el ataque armado ocurrido la noche del 8 de octubre de 2025 en un concierto de Agua Marina en Chorrillos (Perú), ampliando el número de víctimas registradas hasta ayer. Se trata de un vendedor de bebidas alcohólicas, alcanzado por uno de los proyectiles durante el ataque, que se suma a los cuatro músicos previamente reportados.

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chorrillos, a cargo de la fiscal Luz Vargas Salazar, mantiene abiertas diligencias preliminares por tentativa de homicidio. Hasta el momento, cinco personas han sido identificadas como heridas, entre ellas cuatro miembros técnicos y artísticos de Agua Marina y un comerciante del lugar.

Tras el ataque, los peritos de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional realizaron inspecciones balísticas y biológicas en el escenario, registrando aproximadamente 25 disparos y 23 impactos de bala en la pantalla del show. Según los primeros reportes, los agresores se encontraban fuera del local, disparando por la espalda hacia las víctimas.

Entre los heridos destacan los hermanos Luis y Manuel Quiroga Querevalú, integrantes de la orquesta. Luis Quiroga permanece hospitalizado en estado delicado, con tres impactos de bala, incluido uno en el tórax, mientras que Manuel sufrió una herida superficial sin riesgo vital. También resultaron afectados el baterista César Moré y un técnico de sonido, ambos fuera de peligro.

La fiscalía ha recabado grabaciones de videovigilancia y las historias clínicas de los afectados en tres establecimientos de salud, incluyendo una clínica privada y los hospitales Casimiro Ulloa y Guillermo Almenara, con el fin de reconstruir los hechos y determinar la mecánica del ataque.

Durante los operativos se confirmó que los agresores permanecieron fuera del local al momento de abrir fuego. La investigación ahora se centra en la identificación de los responsables y en esclarecer la secuencia exacta de los disparos que provocaron la suspensión abrupta del concierto y conmocionaron a los asistentes.

