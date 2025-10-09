VIDEO: Así fueron atropellados dos adolescentes en Vinto por un minibús a toda velocidad

Dos adolescentes, de 13 y 14 años, resultaron gravemente heridos el pasado viernes 3 de octubre en Vinto, luego de ser embestidos por un minibús mientras cruzaban la calle. El accidente quedó registrado en cámaras de vigilancia.

Según denunciaron los familiares, el conductor del vehículo no respetó el semáforo y pasó a toda velocidad, impactando a los menores que cruzaban la avenida de manera normal.

“Iba a la casa, estaban cruzando la calle con normalidad y un chofer imprudente se pasó el semáforo en rojo y los atropelló. Los golpeó con tal fuerza que fueron arrojados unos 30 a 40 metros sobre la carretera”, relató Neyda Mareño, mamá de la menor de 14 años.

La adolescente fue la más afectada. Actualmente se encuentra en terapia intermedia y presenta fracturas en la cadera, tibia y complicaciones renales. “Cuando llegamos al hospital, nos informaron que estaba muy grave. Tuvieron que entubarla y pasarla a terapia intensiva para salvarle la vida. Luego, el domingo por la tarde fue trasladada a terapia intermedia”, añadió Mareño.

El otro menor también sufrió fracturas, pero su estado es más estable y no requirió ingreso a terapia intensiva. Los gastos médicos superan los 170.000 bolivianos, por lo que la familia solicita la ayuda de la población. Este domingo se realizará una kermés en el Rincón Chaqueño, Vinto, para recaudar fondos, y también compartieron un código QR para donaciones.

“Les pedimos de gran corazón que nos ayuden. En ese momento sólo queríamos salvarle la vida a nuestra hija, y ahora enfrentamos un costo muy alto que no podemos cubrir solos”, expresó la madre.

Según los familiares, el conductor del minibús fue beneficiado con detención domiciliaria. Para colaborar con la familia, los interesados pueden comunicarse al 638-36358.

