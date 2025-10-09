La madrugada de este jueves, la reconocida orquesta Agua Marina fue víctima de un violento ataque armado en pleno show en el Círculo Militar de Chorrillos, Lima (Perú). Según los reportes preliminares, varios sujetos dispararon contra el escenario, dejando cinco heridos, entre ellos uno en estado crítico.

Las imágenes del concierto muestran el momento exacto en que se escuchan las ráfagas de disparos y los integrantes, aterrados, corren para ponerse a salvo. El público, desconcertado, también intenta escapar del recinto. Los primeros indicios apuntan a que los atacantes serían presuntos extorsionadores.

Este hecho causa conmoción no solo por su brutalidad, sino porque José Quiroga, vocalista y fundador de Agua Marina, se había pronunciado hace pocos meses contra la violencia que golpea al mundo de la cumbia, tras el asesinato de Paul Flores, integrante de la agrupación Armonía 10.

En esa ocasión, Quiroga lamentó la inseguridad que enfrentan los artistas y pidió mayor acción del Estado para proteger a quienes viven de la música. “No podemos normalizar que los músicos mueran por hacer su trabajo. Esto no puede seguir pasando”, declaró entonces con indignación.

Hoy, irónicamente, esa misma violencia que denunció tocó su puerta. Agua Marina, una de las orquestas más queridas del Perú, con casi cinco décadas de trayectoria y clásicos como ‘Amor amor’, ‘Llama de amor’ y ‘Tu amor fue una mentira’, se encuentra nuevamente en el centro de la noticia, pero esta vez por una tragedia que pudo terminar en algo aún peor.

La Policía Nacional y el Ministerio Público ya iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables del ataque que ha puesto en vilo al país y a la comunidad artística peruana.

