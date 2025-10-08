TEMAS DE HOY:
Accidente de Tránstio adulta mayor encontrada sin vida Maltrato animal en Cochabamba

¡Se salvó por gordito! Perrito sobrevive tras ser atropellado gracias a su sobrepeso (Video)

Un labrador de 64 kilos sobrevivió milagrosamente tras ser atropellado en Hangzhou. Su sobrepeso actuó como un “acolchado” protector, mientras vecinos y veterinarios celebran que esté ileso.

Ligia Portillo

08/10/2025 10:25

¡Se salvó por gordito! Perrito sobrevive tras ser atropellado gracias a su sobrepeso (Video). Foto: Captura de pantalla
China

Un insólito accidente ocurrió en la ciudad de Hangzhou (China), donde Yuan Yuan, un labrador de 64 kilogramos, sobrevivió intacto después de ser atropellado por un automóvil mientras descansaba en medio de la carretera.

El conductor del vehículo, al dar marcha atrás, no advirtió la presencia del perro y pasó con la rueda delantera derecha sobre él. Los desgarradores gritos del labrador alertaron a los vecinos, quienes corrieron inmediatamente para auxiliarlo.

Tras el susto, su dueño temió lo peor, convencido de que Yuan Yuan no sobreviviría. Sin embargo, en el hospital veterinario se confirmó que el animal no sufrió ni un rasguño: “Su cuerpo acolchonado por la grasa le salvó la vida. No tiene huesos rotos ni hemorragias internas”, explicó el veterinario, que añadió entre risas: “Pero sí… necesita perder peso”.

El hecho se ha convertido en noticia local, recordando que, a veces, la naturaleza puede ser sorprendentemente protectora.

Mira el video:

 

