¿Tu móvil está en la lista? WhatsApp deja de funcionar en estos celulares desde el 31 de octubre

La aplicación de mensajería WhatsApp dejará de estar operativa en una lista extensa de modelos de celulares Android y iPhone a partir del 31 de octubre y durante el mes de noviembre.

Esta actualización impactará a miles de usuarios, especialmente aquellos con dispositivos antiguos que ya no cumplen con los requisitos técnicos y de seguridad que demanda la plataforma bajo propiedad de Meta Platforms. Una medida que responde al avance de la tecnología, la necesidad de proteger los datos y asegurar el buen funcionamiento del servicio en el entorno digital actual.

Por qué WhatsApp deja de funcionar en algunos modelos de celulares

A lo largo de su evolución, WhatsApp ha introducido funciones avanzadas de cifrado, nuevas capas de seguridad y mejoras en su infraestructura interna. Estas novedades requieren hardware y software actualizados, algo que muchos teléfonos de más de una década no pueden ofrecer.

Además, las versiones obsoletas dejan de recibir parches de seguridad por parte de los fabricantes y quedan vulnerables ante ataques o brechas de protección de datos.

La decisión de retirar el soporte para ciertos celulares no responde a fallas de los aparatos, sino a un proceso planificado y técnico que prioriza la seguridad de millones de usuarios a nivel global.

En la práctica, quienes poseen uno de los celulares del listado primero notarán dificultades al enviar mensajes, errores al abrir chats o problemas de lentitud. Posteriormente, la aplicación ya no permitirá el acceso, dejando inoperativa la mensajería en ese equipo.

La app no se bloqueará automáticamente en muchos casos, pero los equipos sin soporte dejarán de recibir actualizaciones, quedarán expuestos a vulnerabilidades y podrían experimentar problemas en el uso diario de la mensajería. La empresa recomienda no ignorar este aviso, tanto para proteger la privacidad de la información como para garantizar el acceso a todas las funciones disponibles.

Cuáles celulares Android pierden acceso a WhatsApp

La suspensión del soporte alcanzará a una cantidad importante de dispositivos lanzados hace más de una década y que han perdido el acompañamiento oficial de sus fabricantes. Dentro de Android, los modelos más afectados se encuentran en las líneas de Samsung, Motorola, LG, Huawei, Sony y HTC.

Samsung:

Galaxy S3

Galaxy S4 Mini

Note 2

Galaxy Core

Galaxy Trend

Galaxy S5

Motorola:

Moto G de primera generación

Moto E (2014)

LG:

Optimus G

Nexus 4

G2 Mini

LG G3

Sony:

Xperia Z

Xperia SP

Xperia T

Xperia V

Xperia Z2

Otras marcas:

Huawei Ascend Mate 2

HTC One M8

Modelos de iPhone sin soporte para WhatsApp

En el caso de Apple, el recorte afecta a versiones de iOS anteriores a 15.1, lo que abarca varios modelos populares, sobre todo si no han recibido actualizaciones de sistema más allá del iOS que traían originalmente. Los iPhone incluidos en el listado son:

iPhone 5

iPhone 5C

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Además, en el caso de los iPhone 5, iPhone 5c e iPhone 6 que nunca llegaron a actualizarse más allá de iOS 12, la app dejará de funcionar de forma definitiva. Es importante revisar el número de versión del sistema operativo para saber si el equipo se encuentra dentro del límite y puede actualizarse a una versión compatible.

