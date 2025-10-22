¡Alerta de novedad! WhatsApp revoluciona los chats grupales con la etiqueta "@todos"

WhatsApp, la aplicación de Meta utilizada por más de 3.000 millones de personas, está a punto de cambiar la dinámica de las conversaciones grupales. La plataforma está probando en su versión beta una función que permite mencionar a todos los integrantes de un chat en simultáneo usando una única etiqueta: "@all" (que se traduciría como "@todos").

Según reporta el sitio especializado WABetaInfo, esta nueva opción aparecerá en el menú de menciones, permitiendo a los usuarios notificar a todos los participantes con un solo toque, evitando la tediosa tarea de etiquetar a cada persona individualmente.

¿Para qué sirve el "@todos"?

Esta función es especialmente útil para:

Mensajes de alta prioridad: Asegura que una información importante no se pierda o quede "enterrada" en chats muy activos. Avisos urgentes: Permite comunicar decisiones o información crítica de forma inmediata a todo el grupo.

WhatsApp revoluciona los chats grupales con la etiqueta "@todos"

Reglas para evitar el caos

Meta ha pensado en cómo evitar el uso excesivo de notificaciones, implementando una regla basada en el tamaño del grupo:

Grupos pequeños: Todos los participantes podrán utilizar la etiqueta @all para mencionar a todos los miembros.

Grupos grandes (más de 32 personas): El uso de la mención @all estará restringido solo a los administradores.

Además, la aplicación trabaja en una opción para que los usuarios puedan silenciar las notificaciones generadas específicamente por esta etiqueta, ofreciendo más control sobre el flujo de mensajes.

¿Cuándo estará disponible?

Por ahora, la nueva etiqueta está siendo probada por un grupo de evaluadores en la beta 2.25.31.9 para Android. Como es habitual, después del período de prueba y ajustes, se espera que la función se lance a nivel general para todos los usuarios. Meta no ha anunciado una fecha oficial para su despliegue masivo, según publica el portal TN.

