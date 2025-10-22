VIDEO: Ladrón muere en plena transmisión en vivo, en medio de una persecución policial

La noche del 21 de octubre, millones de televidentes en Estados Unidos quedaron impactados al presenciar en vivo la muerte de un hombre durante una persecución policial transmitida por televisión. El trágico hecho ocurrió en la autopista 110, a la altura de la Avenida 43, en el barrio Montecito Heights de Los Ángeles, California (EE.UU.).

El incidente comenzó alrededor de las 20:30, cuando un patrullero del Departamento de Policía local intentó detener a un hombre que conducía una camioneta presuntamente robada. Al recibir la orden de alto, el sospechoso decidió escapar, iniciando una intensa persecución que fue seguida desde tierra y aire por las autoridades.

Cámaras de helicópteros captaron en directo cómo el fugitivo perdió el control del vehículo y chocó contra el separador central. Segundos después, se vio al hombre salir por una de las ventanas e intentar huir corriendo por el medio de la autopista, esquivando autos a toda velocidad.

El momento más impactante llegó cuando, ante la mirada atónita de los reporteros y espectadores, el sujeto fue embestido violentamente por una camioneta en plena transmisión.

Agentes de seguridad intentaron reanimarlo mediante maniobras de RCP, pero el hombre falleció minutos después debido a la gravedad de las heridas, según confirmaron los bomberos locales.

El video, transmitido inicialmente por un noticiero local, se volvió viral en redes sociales como X (antes Twitter), generando indignación y debate sobre los límites de la cobertura en vivo de este tipo de eventos.

“¡Oh, Dios mío! Mantengamos la toma amplia... lo atropellaron. No se mueve. No parece que esto vaya a terminar bien”, se escucha decir a los presentadores, visiblemente conmocionados.

