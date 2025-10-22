TEMAS DE HOY:
Ladrón "honesto" roba solo lo planeado y rechaza más dinero en banco ruso (VIDEO)

El asaltante de un banco en la ciudad de Novokuznetsk ignoró las súplicas del personal, que ofrecía más efectivo del que exigía, pero la Policía ya lo busca.

Ligia Portillo

22/10/2025 10:56

Ladrón "honesto" roba solo lo planeado y rechaza más dinero en banco ruso (VIDEO). Foto: Captura de pantalla
Rusia

En un hecho inusual que ha sorprendido a las redes sociales, un ladrón protagonizó un robo en un banco de la ciudad rusa de Novokuznetsk y mostró lo que muchos han llamado un acto de “honestidad criminal”.

Según imágenes difundidas, el asaltante ingresó al banco y exigió una cantidad específica de dinero. A pesar de que las empleadas le aseguraban que había más efectivo disponible, él se negó a llevarse más de lo que había planeado.

Aún con esta conducta peculiar, las autoridades locales informaron que la Policía continúa tras su paradero para arrestarlo y esclarecer el incidente.

El video del robo, que circula en redes, ha generado comentarios que mezclan asombro y humor ante la inusual “ética” del ladrón.

