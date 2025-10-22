Ladrón "honesto" roba solo lo planeado y rechaza más dinero en banco ruso (VIDEO)

En un hecho inusual que ha sorprendido a las redes sociales, un ladrón protagonizó un robo en un banco de la ciudad rusa de Novokuznetsk y mostró lo que muchos han llamado un acto de “honestidad criminal”.

Según imágenes difundidas, el asaltante ingresó al banco y exigió una cantidad específica de dinero. A pesar de que las empleadas le aseguraban que había más efectivo disponible, él se negó a llevarse más de lo que había planeado.

Aún con esta conducta peculiar, las autoridades locales informaron que la Policía continúa tras su paradero para arrestarlo y esclarecer el incidente.

El video del robo, que circula en redes, ha generado comentarios que mezclan asombro y humor ante la inusual “ética” del ladrón.

Mira el video:

