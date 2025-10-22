El Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de Lomas de Zamora condenó a ocho años de prisión a Adriana Luzuriaga (51), quien asesinó a puñaladas a su pareja, Juan Mangoni (56), y luego ocultó el cuerpo dentro de un tanque de agua en desuso.

El crimen ocurrió en octubre de 2023 en el barrio Villa Galicia, de la localidad bonaerense de Temperley, Argentina. Según la investigación, la mujer atacó a su novio mientras dormía.

El tribunal dio lugar al acuerdo alcanzado entre la defensa de la acusada y el fiscal del caso, Hugo Carrión, por lo que el proceso se llevó adelante bajo la modalidad de juicio abreviado, informó Diario Conurbano.

Además, se resolvió modificar la carátula del expediente, que pasó de homicidio agravado por el vínculo —delito que prevé una pena de prisión perpetua— a homicidio simple, que contempla una sanción mucho menor.

El crimen y las inconsistencias del relato

El hecho ocurrió la noche del 8 de octubre de 2023, en una vivienda ubicada sobre la calle Sáenz Peña al 2100.

En su declaración inicial, Luzuriaga relató una historia que pareció sacada de una película: dijo que, mientras dormía junto a Mangoni, fueron sorprendidos por delincuentes enmascarados que los atacaron.

Según su versión, la víctima se resistió y fue apuñalada, y los supuestos asaltantes escondieron el cuerpo en un tanque de agua antes de huir.

Sin embargo, los investigadores encontraron graves contradicciones. No había signos de ingreso forzado ni objetos de valor faltantes. La mujer cambió varias veces su relato: primero dijo que los agresores eran cuatro, luego dos; que entraron por el fondo, aunque los muros hacían eso imposible.

También sostuvo que hubo una pelea a los gritos, pero ningún vecino escuchó nada. Además, la casa tenía la alarma desactivada y no mostraba rastros de violencia.

El detalle final que la incriminó fue el hallazgo de los celulares de la pareja en el inodoro, pese a que ella había denunciado que los supuestos ladrones se los habían robado.

