VIDEO: Domador de cobras muere tras ser mordido ante decenas de testigos en India

Un video que circula en plataformas digitales ha causado gran conmoción en India y en el mundo. En las imágenes se observa el instante exacto en el que un domador de cobras, identificado como JP Yadav, es mordido por una de estas peligrosas serpientes durante un operativo de reubicación en una zona residencial del distrito Vaishali, en el estado de Bihar.

El trágico hecho ocurrió el pasado domingo 6 de julio, pero se volvió viral recientemente tras la difusión del video en el que se muestra la dramática secuencia. Yadav, conocido en redes sociales como “Sarp Mitra”, que significa “amigo de las serpientes”, era muy popular por publicar videos en los que aparecía manipulando y reubicando reptiles que aparecían en áreas habitadas.

Ese día, el domador acudió a atender un llamado más, sin imaginar que sería su último trabajo. En las grabaciones se ve cómo “Sarp Mitra” se arrodilla frente a la cobra para intentar controlarla. En un primer momento logra esquivar el ataque del animal y, confiado, la sostiene con sus manos, levantándola ante la mirada de decenas de curiosos que lo observaban.

Sin embargo, un leve descuido fue fatal. La cobra logró soltarse y morderlo en la mano, inyectando su potente veneno en cuestión de segundos. Pese a la mordida, el hombre intentó continuar con la reubicación y metió al reptil en un recipiente plástico. Minutos después, comenzó a sentirse mareado y cayó al suelo, mientras el animal escapaba, provocando pánico entre los presentes.

De acuerdo con medios locales, Yadav permaneció tendido varios minutos sin recibir ayuda, ya que nadie se atrevía a acercarse por temor a la cobra que aún se movía cerca de él. Cuando finalmente pudieron auxiliarlo, lo trasladaron a un hospital cercano, pero lamentablemente llegó sin signos vitales.

La muerte de “Sarp Mitra” ha desatado tristeza y debate en redes sociales, donde muchos destacan su valentía y dedicación a la protección de serpientes, mientras otros señalan los riesgos mortales de manipular animales tan peligrosos sin medidas de seguridad adecuadas.

Imágenes sensibles:

Mira la programación en Red Uno Play