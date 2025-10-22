Vecinos exigen el desalojo de una familia acusada de robos y amenazas en el Plan 3.000

Vecinos del barrio Arroyito Guajojó, en la zona del Plan 3.000 de Santa Cruz, se encuentran en vigilia permanente exigiendo el desalojo de una familia a la que acusan de ser responsable de una serie de robos y amenazas con arma blanca dentro de la comunidad.

Según denuncian, en las últimas semanas han desaparecido garrafas, celulares, computadoras, planchas y cables eléctricos, generando temor e indignación entre los vecinos.

“Estamos pidiendo el desalojo de una familia que vive de inquilina en una vivienda del barrio. Se registraron varios robos y hasta amenazas con cuchillo. Se pierden cosas todos los días”, denunció la presidenta del barrio Arroyito Guajojó.

Una de las víctimas relató el momento en que sorprendió a una mujer sustrayendo los cables de su vivienda: “Cuando llegué ya estaba todo abierto, estaba sacando el cableado. Quise enfrentarla, pero me amenazó con un cuchillo. Si no me alejaba, me apuñalaba. Tenemos miedo, la policía no viene y pedimos que intervenga”, contó con angustia.

Mientras tanto, los vecinos han decidido mantener la vigilia y reforzar la seguridad del barrio hasta que las autoridades atiendan su pedido de desalojo y garanticen la tranquilidad en la zona.

