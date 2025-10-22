TEMAS DE HOY:
Policial

Vecinos exigen el desalojo de una familia acusada de robos y amenazas en el Plan 3.000

Cansados de los constantes robos y amenazas; vecinos del barrio Arroyito Guajojó mantienen una vigilia exigiendo la intervención policial.

Ligia Portillo

22/10/2025 6:45

Vecinos exigen el desalojo de una familia acusada de robos y amenazas en el Plan 3000. Foto: Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Vecinos del barrio Arroyito Guajojó, en la zona del Plan 3.000 de Santa Cruz, se encuentran en vigilia permanente exigiendo el desalojo de una familia a la que acusan de ser responsable de una serie de robos y amenazas con arma blanca dentro de la comunidad.

Según denuncian, en las últimas semanas han desaparecido garrafas, celulares, computadoras, planchas y cables eléctricos, generando temor e indignación entre los vecinos.

“Estamos pidiendo el desalojo de una familia que vive de inquilina en una vivienda del barrio. Se registraron varios robos y hasta amenazas con cuchillo. Se pierden cosas todos los días”, denunció la presidenta del barrio Arroyito Guajojó.

Una de las víctimas relató el momento en que sorprendió a una mujer sustrayendo los cables de su vivienda: “Cuando llegué ya estaba todo abierto, estaba sacando el cableado. Quise enfrentarla, pero me amenazó con un cuchillo. Si no me alejaba, me apuñalaba. Tenemos miedo, la policía no viene y pedimos que intervenga”, contó con angustia.

Mientras tanto, los vecinos han decidido mantener la vigilia y reforzar la seguridad del barrio hasta que las autoridades atiendan su pedido de desalojo y garanticen la tranquilidad en la zona.

 

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

