Sentencian a 20 y 16 años de prisión a dos hombres por delitos sexuales contra menores

La justicia en Chuquisaca ha logrado importantes sentencias contra dos hombres acusados de graves delitos sexuales en la ciudad de Sucre. El Ministerio Público, a través del Fiscal Departamental Mauricio Nava Morales, informó que se consiguieron condenas de 20 años y 16 años y 6 meses de cárcel para los agresores.

Dos casos devastadores

Las condenas corresponden a dos hechos distintos y dolorosos:

Jesús E.L. (26 años) fue sentenciado a 20 años de prisión por violar a su vecina, una niña de tan solo nueve años, en el año 2022. El agresor se aprovechó de que la menor jugaba habitualmente en su casa con sus sobrinas. Dos años después, gracias a que la psicóloga del colegio de la víctima notó señales en sus dibujos, el terrible hecho salió a la luz y fue denunciado. Román M.S. (35 años) recibió una pena de 16 años y 6 meses tras ser encontrado culpable de violar a una adolescente de 17 años que padece una discapacidad mental grave. Este crimen ocurrió en enero de 2025, cuando la víctima visitó la tienda de costura del agresor. La joven pudo contar lo sucedido a su madre al día siguiente.

Contundencia de la prueba

El Fiscal Nava Morales enfatizó que las condenas son el resultado de un trabajo riguroso. "Logramos demostrar con claridad que los dos acusados son los autores de estos delitos sexuales", afirmó.

Durante las audiencias, el Ministerio Público presentó una amplia gama de pruebas, que incluyeron desde informes policiales y psicológicos hasta el certificado forense, estudios genéticos y la crucial declaración de la menor en la Cámara Gesell. Todo esto permitió al Tribunal tener la certeza necesaria para dictar ambas sentencias condenatorias.

Los dos sentenciados deberán cumplir sus condenas en el penal San Roque.

Mira la programación en Red Uno Play