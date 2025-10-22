Infanticidio en Sacaba: Padre habría actuado por conflictos con la madre del menor

La Policía en coordinación con la Fiscalía investigan un trágico caso ocurrido en el municipio de Sacaba, en el departamento de Cochabamba, donde un niño de cinco años y su padre fueron encontrados sin vida al interior de un vehículo particular. El hecho ha sido calificado preliminarmente como un caso de infanticidio seguido de suicidio.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Cochabamba, Vanderley Flores, informó que el caso fue abierto bajo ese tipo penal, mientras se continúa recopilando información que permita esclarecer los hechos.

Según explicó, la hipótesis preliminar apunta a que el padre habría actuado impulsado por conflictos personales.

“Estamos confirmando la hipótesis que se tiene, que el padre habría tenido algunos problemas sentimentales con la mamá del menor de 5 años, motivo por el cual habría decidido llevar a cabo este ilícito y posteriormente quitarse la vida”.

El informe forense emitido por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) reveló que tanto el niño como el adulto fallecieron por anoxia anóxica, compresión cervical extrínseca y asfixia mecánica por estrangulación con lazo.

“No hemos encontrado ni una carta al interior del vehículo, pero se está analizando los equipos celulares y esos son los avances que tenemos en este caso”. También aseguró que hasta el momento no hay indicios de participación de terceros.

