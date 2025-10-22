Así expulsaron de Bolivia a ciudadano brasileño buscado por narcotráfico y crimen organizado

La Dirección General de Migración informó que el ciudadano extranjero contaba con una notificación roja de Interpol.
21/10/2025 20:03
La Dirección General de Migración informó la expulsión del ciudadano brasileño Fabio Correa de Souza, quien contaba con notificación roja de Interpol y era buscado por delitos vinculados al tráfico internacional de armas, narcotráfico y crimen organizado.
La acción fue ejecutada en cumplimiento de los tratados de colaboración fronteriza para enfrentar el crimen transnacional, y se realizó en coordinación con Interpol Santa Cruz.
Correa de Souza fue entregado a las autoridades del país vecino tras los procedimientos correspondientes.
La medida se inscribe en las políticas de lucha contra el crimen organizado y refuerzo del control migratorio, especialmente en zonas de frontera con alta circulación de personas buscadas por la justicia internacional.
