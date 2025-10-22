Santa Cruz: compró un vehículo usado y se lo quitaron por deudas del dueño anterior

David Blanco denunció ante las cámaras de Red Uno haber sido víctima de una estafa tras la compra de un vehículo usado. Según relató, adquirió un auto por 5.800 dólares, pero poco tiempo después, el motorizado fue secuestrado por orden judicial debido a deudas que tendría un dueño anterior.

“El juez ordenó el secuestro del vehículo por una deuda que, supuestamente, corresponde a un antiguo propietario. Me dijeron que denuncie al deudor, pero que el auto no va a salir y que debo pedir que me devuelvan el dinero al vendedor, porque tengo un contrato firmado por él”, explicó Blanco visiblemente indignado.

Lo más preocupante para el denunciante es que no puede contactar al vendedor, identificado como Mauricio. “Lo raro es que el señor Mauricio se deshizo del auto conmigo el mismo día que hizo contrato con otra persona”, señaló, lo que genera sospechas sobre la posible intención de fraude.

David Blanco espera que las autoridades lo ayuden a recuperar su dinero y que se investigue a fondo el caso.

Mira la programación en Red Uno Play