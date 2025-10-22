Cómputo de la segunda vuelta: Llegan a Cochabamba las últimas actas desde el Trópico

Cochabamba está a punto de finalizar el cómputo de votos de la segunda vuelta presidencial. Con un avance del 99.7% del escrutinio departamental, solo faltaba el ingreso de las últimas actas de las regiones más remotas.

Las seis últimas actas llegaron al centro de cómputo la noche de este martes, provenientes de la lejana región del Tipnis y el Trópico.

Un viaje logístico extremo

La tardanza en la finalización del cómputo se debió a la compleja logística para transportar el material electoral desde las comunidades indígenas.

Un representante del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba explicó el desafío: "Estamos recibiendo las últimas actas... Son de las comunidades indígenas asentadas en el municipio de Chimoré, como los TCOs (Tierras Comunitarias de Origen) yuracarés y los siris, que están sobre el río Ichilo; y los yuracarés sobre el río Chapare".

La travesía se realizó principalmente por vía fluvial, especialmente por el río Ichilo, lo que requirió una "logística grande". El objetivo de hacer llegar "al 100% todas las maletas" se cumplió exitosamente con la llegada de este material.

Resultados finales, cerca de la medianoche

Tras la entrega de estas últimas actas, la sala plena del TED reanudó inmediatamente el trabajo. Se espera que el cómputo oficial de Cochabamba, junto con los resultados finales y oficiales del departamento, se anuncie antes de la medianoche de hoy.

Con la conclusión del escrutinio en Cochabamba, el país se acerca a tener el conteo total de la votación del domingo, quedando solo un departamento por terminar el cómputo oficial.

