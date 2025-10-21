"Te quedó hermosa": Thalía elogia a Cazzu por su versión de 'No me enseñaste'

Cazzu continúa su gira por Latinoamérica y en su reciente show en Monterrey, México, sorprendió al público al cantar “No me enseñaste”, una de las canciones más conocidas de Thalía. El público reconoció el tema desde el primer acorde y celebró la elección.

Thalía no tardó en reaccionar al homenaje: compartió el momento en redes y le escribió a Cazzu que la versión le pareció “hermosa”.

Además de interpretar canciones de su nuevo disco Latinaje, Cazzu está incluyendo en sus shows algunos clásicos que marcaron su vida. La gira pasa por varios países como Argentina, Uruguay, México, Chile, Perú y Colombia, y cada show tiene una puesta especial.

En medio de esta gira, la cantante también lanzó su nuevo tema “Balada Malvada”, una canción con un tono más romántico y personal. El tema forma parte del universo de Latinaje: La Novela, una propuesta que mezcla música, historia y visuales.

El videoclip de “Balada Malvada” fue dirigido por Cazzu junto a Alan Olmedo, y se destaca por su fuerte carga simbólica. En él, la artista muestra su lado más vulnerable, transformando el dolor en una expresión artística.

Mira la programación en Red Uno Play