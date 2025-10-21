El escenario se llenó de ritmo, color y diversión con la participación de Iribel Méndez y la academia de baile ‘Fusión Dance’, quienes hicieron vibrar al público con una de las canciones más recordadas de la infancia: “El baile del gorila”, de la cantante española Melody.

La noche arrancó con mucha energía, ya que esta semana la competencia se desarrolla bajo una dinámica especial: no habrá eliminación, y los propios competidores serán los encargados de votar por las dos mejores coreografías, que obtendrán un beneficio extra dentro del certamen.

El equipo de Iribel fue el primero en subir al escenario, y desde el primer momento contagiaron alegría. Con una puesta en escena colorida, coreografía llena de ritmo y la aparición sorpresa de dos bailarines disfrazados de gorilas, lograron robarse todas las miradas… ¡y hasta hicieron bailar al juez Tito Larenti sobre el escenario!

Foto Red Uno

Durante la evaluación, el juez Rodrigo Massa no escatimó elogios y destacó el trabajo de caracterización de Iribel.

“Te viste igualita a Melody. Me encantó lo que hiciste para llegar al personaje. Solo te recomiendo un pequeño ajuste: trabajar en las miradas. Pero me impactó la puesta en escena”, expresó.

La jueza Gabriela Zegarra también disfrutó la presentación y recordó con cariño la popular canción.

“Creo que te soltaste. Lo importante es que se crean e interpreten a los personajes con ganas. Me creí el personaje, a mí me encantó”, aseguró con una sonrisa.

El siempre carismático Tito Larenti fue parte del show al dejarse llevar por el ritmo y subir al escenario junto a los bailarines disfrazados.

“Chicos, lo disfrutaron. Estuvo muy bien, fue una excelente presentación”, comentó entre aplausos.

Por su parte, la jueza Elka Meyer valoró la propuesta, aunque hizo algunas observaciones técnicas.

“La coreografía me gustó, pero vi varios errores en la ejecución, sobre todo en la aplicación de técnicas de baile. Tengan cuidado con la indumentaria, a veces puede ser peligrosa”, advirtió.

Con una gran sonrisa, Iribel Méndez agradeció las palabras de los jueces y pidió el apoyo de sus compañeros, destacando el esfuerzo, la alegría y la energía que el equipo puso sobre el escenario.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

