Branko Marinkovic: "Hay un solo camino y es apartarse de lo que fue el MAS"

Branko Marinkovic, senador electo de la Alianza Libre por Santa Cruz, declaró que, aunque el país debe mirar adelante, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene la obligación de atender las denuncias de presuntas irregularidades para garantizar la paz social. Así, hizo un llamado a la unidad para sacar al país de la crisis, pero también con una exigencia directa al organismo electoral.

Marinkovic se refirió a las dudas que circulan sobre el proceso de conteo, mencionando reportes extraoficiales sobre "6.000 o 7.000 actas" con problemas. Si bien evitó acusar de fraude, fue enfático en la necesidad de una respuesta institucional:

"Si ha habido irregularidades, eso tiene que resolverlo el Tribunal Supremo Electoral y si tiene que hacer una auditoría para dejar tranquila a la población, lo tiene que hacer y lo tiene que hacer ya en este momento", dijo.

El senador señaló que la tranquilidad de la población es prioritaria y que el TSE no puede limitarse a decir "ya no hablemos más de fraude", sino que debe resolver las dudas con pruebas. No obstante, aclaró que su equipo técnico está revisando las actas y que esperará hasta mañana para emitir una posición definitiva sobre posibles anomalías que pudieran cambiar el resultado.

El único camino: Liberar la economía

Más allá del ámbito electoral, el senador electo se centró en la gestión económica que debe encarar el nuevo gobierno del PDC. Marinkovic fue claro al establecer la hoja de ruta de la Alianza Libre en la Asamblea Legislativa Plurinacional:

"Hay un solo camino. Y eso es apartarse de lo que fue el Movimiento Al Socialismo (MAS), de las leyes absurdas, de las normas absurdas que han colocado en este país y liberar la economía de Bolivia", aseveró.

El futuro legislador destacó que se requiere una fuerte "decisión política" para aprobar leyes que permitan liberar las exportaciones, quitar las trabas y, fundamentalmente, resolver el crítico tema del subsidio a los combustibles, un gasto que el país ya no puede sostener, a pesar de las probables reacciones sociales del masismo.

Disposición a consensuar en la Asamblea

Marinkovic aseguró que la bancada de Libre está dispuesta a "extender la mano" al gobierno de Rodrigo Paz, siempre y cuando las propuestas beneficien al país y mejoren la calidad de vida de los bolivianos.

"Vamos a estar para ayudar definitivamente," afirmó, contrastando esta postura con la gestión del MAS, a la que criticó por haber sumido al país en el desastre económico "por ideología".

Finalmente, el senador electo destacó la autonomía y el rumbo claro de su bancada: "La bancada del Libre es una bancada que cada uno piensa por sí mismo y vamos a tomar decisiones en conjunto, es una bancada unida que va a estar trabajando", negando que se presten a negociaciones de "pegas" o a ser una bancada que solo levante la mano por instrucciones.

Mira la programación en Red Uno Play