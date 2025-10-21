Jaime Dunn: “El tema más importante para resolver es el de la inflación”

El economista Jaime Dunn dio a conocer la receta que debe seguir el gobierno del presidente electo Rodrigo Paz para sacar a Bolivia de la crisis. El analista financiero aseguró que, si bien urge traer el combustible, es la inflación lo primero que se deberá resolver en el país.

Dunn advirtió que las medidas que se tomen para tratar este tema ocasionarán una lenta economía y un incremento en el precio de los combustibles; sin embargo, es necesario para tener un repunte económico en el país.

Esta es la receta:

Recorte en el gasto fiscal.

Bajar el déficit fiscal de 10 al 7% y luego a 4.

Hacer una devaluación de la moneda de un 80%.

Reducción paulatina de los subsidios.

“Esto traería como consecuencia un incremento en la inflación del 40% y al mismo tiempo un impacto en el crecimiento del país; una recesión a corto plazo de un 4 a 5% en el 2026. Debe quedar claro que la única manera de tener un amanecer más brillante es tener una noche más oscura y eso debe saber la población, porque la expectativa de la gente es que va a haber combustible desde el primer día”, aclaró Dunn.

Si bien el economista aseguró que solucionar el tema del combustible es urgente, destacó que el tema más importante para resolver es el de la inflación.

Dunn descarta ser parte del gabinete de Rodrigo Paz

El economista Jaime Dunn señaló que no participará en el gabinete del próximo gobierno debido a sus proyectos personales en un nuevo proyecto político.

“La respuesta es no, estamos trabajando en un nuevo partido político liberal y eso no quita que hagamos comentarios e intercambiemos ideas”, aseguró Dunn.

Mira la programación en Red Uno Play