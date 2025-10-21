TEMAS DE HOY:
Infanticidio Robo en domicilio accidente de tránsito

26ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Noticias

“Importación de combustible por privados tomará tiempo”, asegura Espinoza

El equipo económico del PDC explicó que habilitar al sector privado para importar combustible requiere ajustes normativos y tomará varios meses.

Naira Menacho

21/10/2025 0:10

Foto: Internet.
La Paz

Escuchar esta nota

El jefe del equipo económico del Partido Demócrata Cristiano, Gabriel Espinoza, afirmó que, si bien el objetivo de Rodrigo Paz, presidente electo de Bolivia, es abrir la importación de combustible al sector privado, esto tomará tiempo y no puede solucionarse con un simple decreto, como muchos piensan.

“Mucha gente cree que con un solo decreto se puede habilitar al sector privado para importar combustible; esto es falso y lamentablemente se impuso en una dinámica electoral que se caracterizó por la mentira. “Ahora sí se abre el mercado a la importación de combustible para el sector privado, que es nuestro objetivo; se tiene que establecer una serie de reglas, modificar una serie de decretos y sobre todo establecer un mecanismo transparente de asignación para los importadores”, aclaró Espinoza.

El jefe de equipo económico del PDC explicó que todo este proceso demoraría entre tres y seis meses, a fin de asegurar que la economía boliviana pueda abrirse a la importación de combustible de manera competitiva y ordenada.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:40

Identificación de red

04:45

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:40

Identificación de red

04:45

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD