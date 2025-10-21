“Importación de combustible por privados tomará tiempo”, asegura Espinoza

El jefe del equipo económico del Partido Demócrata Cristiano, Gabriel Espinoza, afirmó que, si bien el objetivo de Rodrigo Paz, presidente electo de Bolivia, es abrir la importación de combustible al sector privado, esto tomará tiempo y no puede solucionarse con un simple decreto, como muchos piensan.

“Mucha gente cree que con un solo decreto se puede habilitar al sector privado para importar combustible; esto es falso y lamentablemente se impuso en una dinámica electoral que se caracterizó por la mentira. “Ahora sí se abre el mercado a la importación de combustible para el sector privado, que es nuestro objetivo; se tiene que establecer una serie de reglas, modificar una serie de decretos y sobre todo establecer un mecanismo transparente de asignación para los importadores”, aclaró Espinoza.

El jefe de equipo económico del PDC explicó que todo este proceso demoraría entre tres y seis meses, a fin de asegurar que la economía boliviana pueda abrirse a la importación de combustible de manera competitiva y ordenada.

