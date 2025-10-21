Rodrigo Paz: “Nuestra prioridad será el tema hidrocarburos porque debemos darle tranquilidad al país”

El presidente electo Rodrigo Paz aseguró en Que No Me Pierda que Bolivia necesita unidad para salir adelante y que su prioridad de trabajo será el tema de hidrocarburos. Además, destacó un encuentro reciente con el presidente de la FIFA, donde se logró ratificar la realización de la Sudamericana 2027 y la posibilidad de un Mundial en Bolivia.

Ante la pregunta sobre si tienen clara la ruta crítica para comenzar a ordenar el país, Paz reconoció la complejidad del desafío tras dos décadas del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Son 20 años y no es poco pleito el que nos dejan, pero la fe y la esperanza para salir adelante está como mayor fortaleza. Nuestra prioridad será el tema hidrocaburos porque tenemos que darle tranquilidad al país al respecto”, explicó, adelantando que las decisiones se comunicarán próximamente a través de los miembros de su gabinete.

Consultado sobre la posibilidad de que el gabinete sea anunciado antes de su posesión, Paz aclaró que “el gabinete será anunciado cuando corresponda, pero ya hay un equipo conformado y las decisiones asumidas”. Además, detalló que esta semana iniciaron un diálogo con el presidente Luis Arce sobre el proceso de transición y le solicitaron un informe sobre la situación económica del país.

Respecto a plazos para dar soluciones a los sectores sobre la situación que atraviesa actualmente el país, Paz enfatizó: “Cuando asumamos las responsabilidades iremos cumpliendo cada paso que hemos propuesto y eso lo hemos dicho con mucha claridad y estamos trabajando en ello, sobre todo en los hidrocarburos. Estamos acabando las gestiones para cumplir con los compromisos con Bolivia de manera firme y se cumpla con los acuerdos”.

Sobre la relación con el Legislativo, Paz confió en una actitud positiva de las bancadas y llamó a la unidad.

“Estamos extendiendo las manos a todos los bloques parlamentarios, incluido Libre. Diputados y senadores, ustedes fueron electos para sacar adelante al país, no para encajonarse en visiones ideológicas. Lo que da de comer son buenas normas y leyes, y un parlamento que esté a la altura de los retos actuales”.

En otro ámbito, Rodrigo Paz se refirió a su breve encuentro con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino: “En 10 minutos de diálogo con un hombre tan poderoso se ha logrado ratificar el tema de la Sudamericana para el 2027. Se ha logrado que pueda haber un mundial, van a definir en qué categoría, en Bolivia, y se ha logrado otras cosas que se anunciarán próximamente”.

