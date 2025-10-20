“Nos permite dar un paso de calidad”: Villegas sobre la Casa de La Verde

La mañana de este lunes, el entrenador de la selección boliviana de fútbol, Óscar Villegas, expresó su alegría por la inauguración de la primera fase del Centro de Alto Rendimiento “La Casa de la Verde”, ubicado en la ciudad de La Paz. En una entrevista con el programa El Mañanero de la Red Uno, el estratega destacó que este proyecto representa un avance significativo para el combinado nacional.

Villegas señaló que el nuevo complejo permitirá a Bolivia competir en igualdad de condiciones con otras selecciones del continente.

“La Casa de la Verde es la mayor alegría para nosotros. Esto nos permite dar un paso de calidad. Nos va a permitir tener nuestro gimnasio, nuestros laboratorios, porque el alto rendimiento hay que evaluarlo diariamente. Contaremos con buenos campos deportivos y una adecuada nutrición. En todos estos aspectos será un salto importante hacia la modernidad, hacia lo que exige el fútbol. Estamos muy contentos por ello”, manifestó.

El director técnico calificó este hecho como histórico para el balompié nacional, recordando que hace cuarenta años el país no contaba con una infraestructura de este nivel.

“Realmente es una alegría para toda la selección, porque estamos a cargo de todo y vamos a poder realizar microciclos y trabajos permanentes con todas las categorías. Es un sueño hecho realidad. Lo he vivido desde mis quince años, cuando integraba la selección, y ahora, cuarenta años después, verlo como entrenador es muy emocionante”, afirmó.

Asimismo, Villegas resaltó la presencia de destacadas autoridades del fútbol mundial y sudamericano en el acto de inauguración.

“La presencia de Gianni Infantino y demás autoridades es una inmensa alegría. Que el presidente de la FIFA y el de la Conmebol, Alejandro Domínguez, estén acá demuestra la importancia de este evento y el prestigio que ha sabido generar nuestro presidente Fernando Costa a nivel internacional”, concluyó.

