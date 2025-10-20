Ríos: “El nuevo Gobierno debe normalizar el abastecimiento de combustibles en tres días”

El exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, afirmó que el nuevo Gobierno deberá restablecer el abastecimiento de combustibles en los primeros dos o tres días de gestión, al considerar que este recurso es “la sangre de un país” y fundamental para la reactivación económica nacional.

Ríos explicó que, para lograrlo, se requieren dos medidas urgentes:

Autorizar la importación libre de carburantes por parte del sector privado. Garantizar el suministro estatal mientras se revisa gradualmente el esquema de subsidios.

“El sector privado no va a poder cubrir toda la demanda de combustibles del país; por eso, el Estado debe complementar esta actividad. Ambas acciones deben coexistir: el Estado vendiendo combustible subsidiado, mientras los mecanismos de subsidio se van ajustando, y el privado importando carburantes a precios internacionales”, precisó el exministro.

Actualmente, Bolivia atraviesa una crisis en la provisión de combustibles, con extensas filas de vehículos en surtidores de distintas regiones del país.

Desde el Comité Cívico pro Santa Cruz se presentó un proyecto de ley que permite, por 90 días, la libre importación y comercialización directa de carburantes por parte del sector privado. La iniciativa fue aprobada en el Senado, pero aún espera su tratamiento en la Cámara de Diputados.

