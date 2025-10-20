Gianni Infantino llega hoy a Bolivia para inaugurar la ‘Casa de la Verde’

Este lunes 20 de octubre, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, llegará a Bolivia para participar en la inauguración del nuevo Centro de Entrenamiento de la Selección Nacional, conocido como la Casa de la Verde.

El acto contará también con la presencia de Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL, y autoridades locales y nacionales, incluyendo a Fernando Costa, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

A pesar de que las obras aún no están totalmente concluidas, el complejo de cuatro hectáreas ya marca un hito para el fútbol boliviano, al contar con hotel de concentración, gimnasio, salas médicas y de recuperación, y tres canchas.

En sus redes sociales, Infantino confirmó su visita y destacó que será una oportunidad para fortalecer los lazos con la comunidad futbolística boliviana y colaborar en el desarrollo del fútbol en el país.

"Tengo el placer de confirmar mi visita a Bolivia. Esta visita será una valiosa oportunidad para encontrarme con miembros de la comunidad del fútbol boliviano y autoridades del gobierno. No tengo dudas que este encuentro fortalecerá nuestros lazos y nos permitirá aunar esfuerzos en favor del desarrollo del fútbol en su país", escribió Infantino.

