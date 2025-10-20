TSE ante protestas: “La palabra fraude debería ser desterrada”

El presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, enfatizó que no existe ni existió posibilidad de manipulación de resultados, y pidió que la palabra “fraude” sea desterrada del país.

“Ya la palabra fraude debía ser desterrada de Bolivia. No existe esa posibilidad y no ha existido la menor posibilidad de que se realice una modificación en las actas o un cambio que pueda alterar la verdad”, afirmó Hassenteufel.

El vocal señaló que las protestas se deben a la incapacidad de algunos ciudadanos para aceptar los resultados y recordó que el proceso electoral fue confiable y transparente. Además, negó cualquier irregularidad en el traslado y tratamiento de las actas.

“Estas son manifestaciones de gente que no sabe aceptar un resultado electoral. Habíamos pedido en el acto de inauguración de la jornada electoral justamente eso, que las dos candidaturas de disputa acepten los resultados, pero alguno de sus seguidores aparentemente no se enteró de esto. Negamos cualquier posibilidad de algún manejo fraudulento en el tema del traslado y tratamiento de las actas”, afirmó Hassenteufel.

Por su parte, las autoridades de Gobierno calificaron los hechos de aislados y sin gravedad, subrayando que la jornada electoral se desarrolló con normalidad en la mayoría del país.

