TEMAS DE HOY:
Abuso a menor Choque multiple Infanticidio

29ºC Santa Cruz de la Sierra

16ºC La Paz

29ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

TSE ante protestas: “La palabra fraude debería ser desterrada”

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) se pronunció ante las recientes denuncias y protestas surgidas en algunas regiones tras la segunda vuelta electoral, que dieron la victoria al Partido Demócrata Cristiano (PDC).

Silvia Sanchez

20/10/2025 15:10

Foto APG
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

El presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, enfatizó que no existe ni existió posibilidad de manipulación de resultados, y pidió que la palabra “fraude” sea desterrada del país.

“Ya la palabra fraude debía ser desterrada de Bolivia. No existe esa posibilidad y no ha existido la menor posibilidad de que se realice una modificación en las actas o un cambio que pueda alterar la verdad”, afirmó Hassenteufel.

El vocal señaló que las protestas se deben a la incapacidad de algunos ciudadanos para aceptar los resultados y recordó que el proceso electoral fue confiable y transparente. Además, negó cualquier irregularidad en el traslado y tratamiento de las actas.

“Estas son manifestaciones de gente que no sabe aceptar un resultado electoral. Habíamos pedido en el acto de inauguración de la jornada electoral justamente eso, que las dos candidaturas de disputa acepten los resultados, pero alguno de sus seguidores aparentemente no se enteró de esto. Negamos cualquier posibilidad de algún manejo fraudulento en el tema del traslado y tratamiento de las actas”, afirmó Hassenteufel.

 

Por su parte, las autoridades de Gobierno calificaron los hechos de aislados y sin gravedad, subrayando que la jornada electoral se desarrolló con normalidad en la mayoría del país.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD