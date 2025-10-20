Tarija concluye el cómputo de actas al 100% y da la victoria a Alianza Libre

El departamento de Tarija concluyó este lunes 20 de octubre el cómputo oficial de votos de la segunda vuelta presidencial, con un resultado ajustado que dio la victoria a Alianza Libre, la alianza liderada por Jorge “Tuto” Quiroga y Juan Pablo Velasco.

Según el Sistema de Consolidación Oficial de Resultados del Cómputo del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en Tarija se procesaron 1.814 actas, con un 50,31% de apoyo para Alianza Libre y un 49,69% para el Partido Demócrata Cristiano (PDC) de Rodrigo Paz y Edmand Lara.

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Tarija informó que del total de 333.970 votos emitidos, el 94,75% fueron válidos, el 4,33% nulos y el 0,92% blancos.

El primer departamento en culminar el cómputo fue Oruro, donde el PDC ganó con el 60,36% de los votos, frente al 39,64% de Alianza Libre.

El TSE recordó que los resultados finales nacionales deberán conocerse a más tardar el jueves 23 de octubre.

