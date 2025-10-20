Tarija concluye el cómputo de actas al 100% y da la victoria a Alianza Libre

El binomio Quiroga–Velasco obtuvo el 50,31% de los votos frente al 49,69% del PDC de Rodrigo Paz.
20/10/2025 15:57
Escuchar esta nota
El departamento de Tarija concluyó este lunes 20 de octubre el cómputo oficial de votos de la segunda vuelta presidencial, con un resultado ajustado que dio la victoria a Alianza Libre, la alianza liderada por Jorge “Tuto” Quiroga y Juan Pablo Velasco.
Según el Sistema de Consolidación Oficial de Resultados del Cómputo del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en Tarija se procesaron 1.814 actas, con un 50,31% de apoyo para Alianza Libre y un 49,69% para el Partido Demócrata Cristiano (PDC) de Rodrigo Paz y Edmand Lara.
El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Tarija informó que del total de 333.970 votos emitidos, el 94,75% fueron válidos, el 4,33% nulos y el 0,92% blancos.
El primer departamento en culminar el cómputo fue Oruro, donde el PDC ganó con el 60,36% de los votos, frente al 39,64% de Alianza Libre.
El TSE recordó que los resultados finales nacionales deberán conocerse a más tardar el jueves 23 de octubre.
Mira la programación en Red Uno Play
15:00
16:30
17:00
18:55
20:45
22:00
15:00
16:30
17:00
18:55
20:45
22:00