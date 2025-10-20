Oruro concluye el cómputo oficial; es el primer departamento en llegar al 100%

El departamento de Oruro se convirtió este lunes en el primero del país en concluir el cómputo oficial de votos correspondiente a la segunda vuelta electoral.

Pasadas las 11:00 de la mañana, la Sala Plena del Tribunal Electoral Departamental (TED) realizó el cierre definitivo del proceso y validó los resultados consolidados.

“De conformidad con las atribuciones establecidas por ley, y habiendo concluido el cómputo de la totalidad de las actas, se da por finalizado el cómputo en el departamento de Oruro de las elecciones de presidente y vicepresidente de Bolivia”, informó el TED mediante un comunicado oficial.

De acuerdo con los resultados finales, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) obtuvo el 60,36% de los votos, frente al 39,64% alcanzado por la alianza Libre, ratificando así el triunfo del binomio Rodrigo Paz – Edmand Lara en esa región.

Imagen captura RR.SS.

El TED de Oruro destacó la normalidad con la que se desarrolló el proceso de cómputo y anunció que los datos detallados de la votación serán publicados en el sistema de consolidación oficial del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Imagen captura RR.SS.

