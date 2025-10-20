La Asamblea Legislativa reinstalará sesión este martes para elegir al nuevo Contralor General del Estado

La presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) convocó para este martes 21 de octubre, a las 14:00, la reinstalación de la sesión plenaria que quedó en cuarto intermedio desde el pasado jueves 16, con el objetivo de designar al nuevo Contralor o Contralora General del Estado de una lista de 10 postulantes preseleccionados.

El proceso de elección del titular de la Contraloría General del Estado permanecía postergado desde hace tres años. Se inició el 22 de junio de 2022, con la aprobación de la normativa y la convocatoria correspondiente en el Parlamento. Desde entonces, la Asamblea Legislativa cumplió 13 fases del proceso de selección, que incluyeron la evaluación de méritos, impugnaciones, entrevistas y la publicación de la lista final de postulantes habilitados, etapa previa a la votación en el pleno.

La reinstalación de la sesión busca cerrar un proceso institucional clave para el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización y control del Estado, designando a la autoridad que estará a cargo de la Contraloría General del Estado, institución responsable de velar por la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos.

Con esta designación, el Legislativo apunta a restablecer la normalidad institucional de una entidad fundamental para la rendición de cuentas y el control del uso de los fondos del Tesoro General de la Nación (TGN), tras varios años de un interinato en el cargo.

Mire la convocatoria a sesión de Asamblea:

