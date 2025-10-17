Asamblea Legislativa posterga hasta el martes la designación del Contralor General

El presidente de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, determinó declarar cuarto intermedio hasta el día martes 21 de octubre a las 14:00 horas para designar al Contralor General del Estado, debido a que a partir de las cero horas de este jueves inicia el auto de buen gobierno que prohíbe las reuniones políticas.

“Declaro cuarto intermedio hasta el día martes a las dos de la tarde”, dijo el presidente que concluyó la sesión.

En horas de la tarde tras el voto nominal, 66 legisladores aprobaron continuar con el tratamiento de designar al nuevo Contralor General del Estado. Hubo 61 votos de rechazo. Ahora la Asamblea Legislativa deberá designará al nuevo contralor de una preselección de 10 postulantes que fueron seleccionados por la comisión mixta de planificación. En la sesión se encuentran 129 diputados y senadores.

