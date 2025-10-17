La diputada de Comunidad Ciudadana, Luisa Nayar, denunció este jueves un intento de “imponer” la designación del Contralor General del Estado con el objetivo de bloquear investigaciones sobre hechos de corrupción ocurridos en las últimas décadas.

Sus declaraciones surgen luego de que la Asamblea Legislativa Plurinacional declarara un cuarto intermedio en el tratamiento de la elección del contralor, reprogramada para el martes 21 de octubre.

“Se trataba de imponer la designación de un Contralor General del Estado para que les cuide sus espaldas y no se investiguen los hechos de corrupción de las últimas dos décadas de populismo autoritario”, afirmó Nayar.

La legisladora alertó que el oficialismo podría buscar alianzas dentro del Parlamento para alcanzar los dos tercios necesarios para concretar la designación.

“La población debe saber quiénes son los parlamentarios que tratarán de encubrir al masismo”, agregó.

Nayar pidió a los parlamentarios “tener un mínimo de dignidad” y rechazar cualquier intento de designación con fines políticos. También aseguró que la oposición mantendrá la vigilancia sobre este proceso.

